İş dünyasından ‘haksız vergi’ye tepki

Enflasyon muhasebesinin haksız vergi oluşturduğunu savunan iş dünyası temsilcileri “yatırımların cezalandırılması” olarak nitelediği uygulamanın gözden geçirilmesini istedi.

Yazılı açıklama yapan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, “Karşılaştığımız enflasyon muhasebesi, vergi prensipleriyle uyuşmamaktadır” dedi.

Ekonomi’nin haberine göre, Ağustos ayı içinde yayınlanan kararla uygulanması istenen enflasyon muhasebesinin reel sektör açısından haksız vergi oluşturacağının net bir şekilde görüldüğünü vurgulayan Bahçıvan, şu görüşleri paylaştı: “Hükümetimiz tarafından uygulanmakta olan Orta Vadeli Programın sabırla ve başarıyla adım adım ilerlediği böylesi bir dönemde; sanayicimizin bu programın en büyük yükünü çektikleri unutulmamalıdır. Bu nedenle; ülkesine ve ülkesinin geleceğine güvenip, karşılığı bu boyutuyla ancak orta ve uzun vadede alınacak olan yatırımların bir gelir ve kazanca ulaşmadan, adeta bir varlık değerlendirmesi vergisi altında enflasyon muhasebesinin uygulanacak olmasının, vergi prensipleri ile uyuşmadığını düşünüyorum.”

Haber Merkezi