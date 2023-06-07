İş yeri kiraları esnafı zorluyor

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından iş yerlerine yapılacak kira zammı netleşti.

MUHAMMED YASİN AYDIN - BURSA

Mayıs ayı Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte iş yerlerini ilgilendiren kira artış oranları da belli oldu. Mayıs ayı verilerine göre iş yerlerinin kira artış oranları yüzde 63,72 olarak belirlendi. Konutlarda ise Temmuz 2023 tarihine kadar Kira Artış oranları yüzde 25 olarak gerçekleştiriliyor. Bu tarihten sonra da Temmuz 2024 yılına kadar kira artışlarının yüzde 25’te sabit tutulması bekleniyor. Gayrimenkul Uzmanı Gülcan Altınay, “Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte iş yerlerindeki kira artış oranı 63.72 olarak belirlendi. Konutlarda ise %25 olan kira artış sınırının Temmuz 2023’den sonra da sabit tutulması bekleniyor.” dedi.

KİRA ARTIŞI BEL BÜKÜYOR

Kira artış oranları arttı esnaf kara kara düşünüyor. Üretici kiralık yer bulmakta sıkıntı çekiyor. Altınay, “Üretici, arsaların kira fiyatlarındaki artış sebebiyle kiralık işyerlerine yöneldi. Kiralık iş yerlerinde talebin artmasıyla beraber arzda sıkıntı yaşanıyor. Bu da iş yerleri kiralarının artmasını beraberinde getirdi. Üretici karlılık oranının düşmesinden şikayetçi. Yapacakları üretimi artırmayıp mevcut olanı korumaya yöneleceklerinden bahsediyorlar” diye konuştu. İş yerlerindeki kiracılar, kira artış oranlarından şikayetçi olduklarını, iş yerlerinde konutlarda olduğu gibi yüzde 25 kira artış sınırı olmadığı için kiracıların mağdur durumda olduğuna dikkat çeken Altınay, “İş yerlerindeki kira artışı üretim yapan kiracıyı zor duruma düşürüyor. Karlılık oranının düşmesinden, kira rakamlarının ve artış oranlarının yükselmesinden şikayetçiler.” ifadelerini kullandı.