İş yeri kiralarına da zam sınırı gelsin

Kış dönemi ile birlikte yüksek faturaların zorladığı iş yeri sahipleri, yüksek kira zamlarına konutlarda olduğu gibi sınırlama istiyor.

Sözcü’de yer alan habere göre, fahiş fiyat artışları nedeni ile enerji faturası da yüksek olan iş yerlerinin ve esnafın sıkıntı yaşadığını kaydeden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, “Kira en büyük maliyet. İş yapan dükkanı mal sahibi bıktırıyor, çık diyor. Pandemi sürecinde yaşanan kayıplar nedeni ile iş yeri kiraları yüzde 25 ile sınırlandırılsın. Girdi maliyetlerinin en önemli kalemi kira, ikincisi doğalgaz ve elektrik faturalarıı” dedi. Haber Merkezi

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