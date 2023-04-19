İşçiler ‘refah payı” istedi

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görev yapan ve maaşları asgari ücret seviyesine düşen 26 bin sosyal hizmet işçisi adına acil “refah payı” düzenlemesi yapılmasını istedi.

Engelli ve yaşlı hizmetleri gibi dezavantajlı gruplara hizmet veren ve insanüstü bir çaba ile görev yapan sosyal hizmet emekçilerinin maaşlarının, kendi toplu iş sözleşmesinin döneminden ve asgari ücrette art arda gelen yükselişten dolayı asgari ücret seviyesine düşmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Sert, bu duruma sessiz kalmayacaklarını ifade etti. Ankara - Adnan Solmaz

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