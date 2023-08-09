İşkur: İşsiz sayısı Temmuzda % 3 arttı

Kayıtlı işsiz sayısı temmuzda bir önceki aya göre yüzde 3 artış göstererek 2 milyon 680 bin 951 kişi oldu.

İşkur verilerine göre, 2,6 milyondan fazla işsizin yüzde 49,5’i erkek, yüzde 50,5’i kadın, yüzde 24’ü 15-24 yaş grubunda yer aldı. İşkur aracılığıyla temmuzda 64 bin 186’sı (yüzde 62,0) erkek, 39 bin 341’i (yüzde 38) kadın olmak üzere 103 bin 527 işe yerleşme gerçekleşti. Ocak-Temmuz 2023 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe “İmalat” alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla “Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Satış Danışmanı/Uzmanı” mesleklerinde gerçekleştirildi. Yılın ilk 7 ayında yüzde 16,96 artışla 1 milyon 554 bin 842 açık iş alındı. Açık işlerde özel sektörden alınan açık iş sayısı yüzde 17,03 arttı. Haber Meerkezi

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