İŞKUR rakamlarıyla işsizlik tablosu

Günden güne derinleşen ekonomik krizin etkileri artık devletin resmi kurumlarında dahi gizlenemiyor.

İŞKUR Aralık ayı verilerine göre 2020 yılında, işsizler iş aramaktan umudunu keserken, işverenler de artık işçi aramıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın hazırladığı 2020 yılı İŞKUR verileri raporunda, 2020’de bir önceki yıla göre, iş görüşmelerinin yüzde 62,3, iş başvurularının yüzde 41,7, işverenlerin oluşturduğu iş ilanlarının ise yüzde 34 oranında azaldığı ortaya konuldu. Ağbaba’nın İŞKUR verilerinden hazırladığı rapor şöyle: “İş başvurusunda yüz yüze görüşmeye çağrılmada dahi 1 yılda yaşanan azalma yüzde 62,3 oranında. İŞKUR verilerine göre iş başvurusu yapıp ve buna bağlı olarak iş bulanların sayısı yüzde 41,7 azaldı. İşverenler tarafından verilen açık iş ilanı sayısında son bir yılda yaşanan azalış yüzde 34. Son bir yılda en az 913 bin işsiz İŞKUR’un kendisine iş bulamayacağına ikna olup iş aramaktan vazgeçti.”