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26 NİSAN 2020 PAZAR - YIL: 51

İşler açılacak

26 Nisan 2020, Pazar 19:08
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, otomotiv sektörüne yönelik, “İşler açılıyor mu? Evet, açılıyor. Açılmak zorunda. Çünkü, olabilecek en dip noktaya geldi” dedi.

RECEP BOZDAĞ - YALOVA

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, otomotiv sektörü hem ana sanayii hem de tedarik sanayisiyle, çalışanlarına yönelik Avrupa’da göremeyeceğiniz tedbirler aldığını ve son durumu özetlerken, “İşler açıldıktan sonra da otomotiv sektörü olarak çok iyi bir sınav vereceğimizi düşünüyorum. İşler açılıyor mu? Evet, açılıyor. Açılmak da zorunda aslında. Çünkü, olabilecek en dip noktaya geldi. Peki, nasıl? Birden olmayacak. Yavaş yavaş, adım adım ilerleyecek. Ana sanayi firmaları fabrikalarını açacaklar. Mümkün olduğunca kesintisiz çalışmak isteyecekler. Bu arada, satış piyasasını gözlemleyecekler. Tüketici araç almaya hevesli mi? Bunu görecekler. Kapasitelerini buna göre ayarlayacaklar” dedi.

KRİZ GELİYOR, DİKKATLİ OLUN DEDİK

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı online olarak otomotiv basını ile biraraya geldi. Burada konuşan Kanca, Korona krizinden en çok etkilenen sektörlerden biri otomotiv sanayi olduğunu belirterek, “Bugüne kadar ihracatımızın gücüyle, büyüklüğüyle övünüyorduk. Krizlerde ihracat bizi ayakta tutan bir unsurdu. Bu sefer tersi oldu. Biz TAYSAD olarak bu krizin ayak seslerini önceden hissettik. Türkiye’deki ilk vak’a açıklanmadan bir gün önce, üyelerimize salgın ile ilgili uluslar arası bir raporla ‘kriz geliyor, dikkatli olun’ dedik. Türkiye’deki ilk vefat gerçekleşmeden ise, işletmelerde çalışanları korumaya yönelik oldukça detaylı önlemler içeren uzun bir liste yayınladık. Bunlar o dönemde Türkiye’de çok konuşulmayan şeylerdi. Otomotiv sektörü hem ana sanayisi hem de tedarik sanayisiyle, çalışanlarına yönelik Avrupa’da bile göremeyeceğiniz tedbirler aldı. Ve bunu çok önceden uygulamaya başladılar. Bu da esnek olmamız ve krizlere alışık olmamızdan kaynaklanıyor. Hızlı ve pratik tepkiler verebiliyoruz” diye konuştu. 

MAYIS-HAZİRAN’DA HAREKETLENİR

Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı ise Avrupa’da tüketici sokağa çıkmadan ve araç ihtiyacını gidermeye yönelmeden kimsenin araç üretme ihtimali olmadığına dikkat çekerken, “Şimdi OEM’lerde yavaş yavaş üretim için geri dönüşler başlıyor. Türkiye’de üreticilerin az bir kısmı üretime yeniden başladı. Otomotiv üretimi açısından bakıldığında, Nisan ayındaki kapasite kullanım oranı yüzde 20 civarında gözüküyor. Bunun, Mayıs’tan başlayarak, Eylül’e kadarki dönemde yüzde 60’tan 85’e kadar çıkacağını öngörüyoruz. Şu anda Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya gibi ülkelerde üretime yeniden başlama hazırlığı içerisinde olan firmalar var. Araç satışının da Mayıs-Haziran aylarında hareketleneceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

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