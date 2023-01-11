İşler azaldı, firmalar küçülüyor

TürkMMMB Başkanı H. İrfan Aker, “Firmalarımız, ülkemizdeki işlerin azalması nedeniyle küçülmekte, nitelikli elemanların firmalarda istihdamında süreklilik sağlamakta oldukça zorlanmaktadırlar” dedi.

SEDAT SERDAR - İSTANBUL

Türk Müşavir, Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB) Başkanı H. İrfan Aker, ‘Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı’nda konuştu.

Firmaların Türkiye’deki işlerin azalmasından dolayı küçülme eğiliminde olduğunu belirten Aker’in konuşması özetle şöyle:

“2022 yılında yurt dışında alınan projelerin ortalama bedellerinde bir önceki yıla göre yüzde 58’lik bir artış olduğu görülmüştür. Ayrıca son yıllarda, teknik müşavirlik firmalarının yurt dışında sözleşme bedeli 100‐150 milyon dolar olan ihalelerde başarılı olduklarını ifade etmek isterim.” Aker, “Firmalarımız, ülkemizdeki işlerin azalması nedeniyle küçülmekte; yetişmiş, deneyimli, nitelikli elemanların firmalarda istihdamında süreklilik sağlamakta oldukça zorlanmaktadırlar. Teknik müşavirlik hizmetleri için öncelikle iç pazarda talep geliştirilmeli, kamu yatırımlarının planlama ve gerçekleşmesinde, her türlü yatırım projesinin geliştirilmesinde ve dayanıklı yapıların üretilmesinde Türk teknik müşavirlik firmalarından yararlanılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Sektör için büyük bilinmezlikler getirdi

TMB Başkanı M. Erdal Eren de savaş nedeniyle Ukrayna’daki projelerin sekteye uğradığını belirtti. Eren’in konuşması şöyle: “Türk müteahhitler, 2021 yılında, küresel pazarda daralma yaşanmasına rağmen, salgından toparlanma sürecinin etkisi ve petrol fiyatlarındaki artışa bağlı olarak yurt dışında 31 milyar dolar tutarında yeni proje üstlendi. Ancak geçtiğimiz yıl Rusya-Ukrayna savaşı, faaliyetler açısından dengeleri değiştirerek sektör için büyük bilinmezlikler getirdi.”