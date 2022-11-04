İşler tersine döndü

Eskiden Irak dinarının Türk lirası karşısında daha değersiz olmasından dolayı Türkiye’den Irak’a alışveriş için gidilirken bu kez Türk lirasının değerini kaybetmesiyle Irak’tan Türkiye’ye gelişler başladı.

Özellikle Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nden sınır ilçelerine talep yaşanıyor. Iraklılar, Zaho ve Duhok gibi kentlerden Cizre ve Silopi’ye alışveriş için geliyor. Gazete Duvar’ın haberine göre, bölgede genişleyerek artan ve ‘karınca ticareti’ diye adlandırılan günü birlik ticarette rollerin değişmesiyle birlikte sınır ilçelerinde her marketin veya toptancının önünde Irak plakalı araç görmek mümkün. Iraklı müşteriler neye yöneliyorsa, satıcılar raflarını ona göre düzenliyor. Haber Merkezi

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