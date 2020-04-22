İşletmeler teknolojiyle fark atacak

Çin’de başlayan ve hızla yayılan COVID-19 salgını ülkemizi ve dünyayı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Hükümetler virüsün yayılmasını önlemek adına alış veriş merkezlerinin, belirli sektörlerdeki iş yerlerinin kapatılmasından, sokağa çıkma yasaklarına kadar katı tedbirler alıyor. Bu tedbirler insanların tüketim alışkanlıklarından, işletmelerin iş yapış şekillerine kadar birçok değişikliği de beraberinde getiriyor. Tüketiciler alış verişlerinde temassız ödemeyi daha çok kullanıyor, birçok mağaza kapalı olduğundan online alış verişe yöneliyor.

ONLINE ALIŞ VERİŞ YÜKSELİŞTE

Salgınla birlikte birçok mağazanın kapanması ve evde kal çağrıları tüketicilerin online alış verişe yönelmesine sebep oldu. Başta gıda alışverişi olmak üzere online siparişlerde büyük bir artış yaşandı. Ancak perakende alanında hizmet veren bir çok şirket bu artışa hazırlıksız yakalandı. E-ticaretin tüketim alanında çok daha fazla yer bulacağının altını çizen Sensormatic CEO’su İsmail Uzelli, “Daha önce internet üzerinden alış veriş yapmayan tüketici de bu dönemde online ile tanıştı. Online alış verişin rahatlığını deneyimledi. Tüketim alışkanlığındaki bu değişimin pandemi sonrasında da devam edeceğini düşünüyorum. Salgından önce uzaktan verilen hizmetler konusunda verimlilikle ilgili birtakım kaygılar varken yaşanan bu zorunlu tecrübe sonucunda bu kaygıların azaldığını da düşünüyorum.” dedi.

Sakarya - Muhammed Okur