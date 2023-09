İsrafı azaltacak tedbirler alınmalı

Banvit BRF CEO’su Tolga Gündüz: “İsrafın dörtte birinin önüne geçilmesi, açlık çeken yaklaşık 830 milyon insanın beslenmesine yetiyor. İsrafın azaltılması yönünde akılcı, düşük maliyetli ve hızlı sonuç verebilecek önlemlerin alınması gerekiyor” dedi.

ASLAN ÖZDEMİR - İSTANBUL

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) 2022 yılında yayınladığı “Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenme” durum raporuna göre, 2021 yılında açlıkla karşı karşıya olan kişi sayısı 2020 yıla göre 46 milyon, Covid-19 pandemisinin başladığı 2019 yılına göre ise 150 milyon artarak 828 milyona ulaştı. Bu rakamlarla toplam dünya nüfusu içinde açlıkla mücadele edenlerin oranı 2019 yılında yüzde 8 iken 2020 ve 2021’de görülen artışın ardından yüzde 9.8’e yükseldi. Ayrıca 2021 FAO Gıda Kaybı Endeksi raporuna göre dünyada üretilen gıdanın neredeyse 1,5 milyar tonu her yıl israf ediliyor. Ülkemizde ise yılda toplam yaklaşık 8 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Bu verilerden yola çıkan FAO’nun girişimiyle her yıl 29 Eylül tarihi “Küresel Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü” olarak kutlanıyor. Gıda sürdürülebilirliği açısından son derece önemli olan gıda israfı konusu, Türkiye’nin önde gelen beyaz et üreticilerinden Banvit BRF’in de en başta gelen gündem maddeleri arasında. Şirket, Akıllı Çocuk Sofrası projesi ile toplumsal alandaki sürdürülebilirlik uygulamalarında gıda israfı ve bilinçli beslenme konularına odaklanıyor.

Pek çok insan israf nedeniyle sağlıklı gıdaya erişemiyor

Banvit BRF’in bu kapsamdaki çalışmalarını anlatan Banvit BRF CEO’su Tolga Gündüz, sürdürülebilirlik odaklarının üretim süreçleri ile sınırlı olmadığını ve toplumsal alanda yürüttükleri “Akıllı Çocuk Sofrası” projesi ile gıda israfının azaltılmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Gündüz; “Dünya’da pek çok insanın sağlıklı gıdaya erişememesinin en önemli nedenlerinden birisi de gıda israfı. Oysa bu israfın sadece dörtte birinin önüne geçilmesi, açlık çeken yaklaşık 830 milyon insanın beslenmesine yetiyor. Tasarruf sağlanması ve israfın azaltılması yönünde akılcı, düşük maliyetli ve hızlı sonuç verebilecek önlemlerin alınması gerekiyor” dedi. Çocuklarda erken yaşta bilinçli gıda tüketimi alışkanlıkları kazandırmak ve gıda israfının önüne geçecek bir neslin yetişmesine destek olma hedefiyle çalıştıklarını belirten Gündüz; “Akıllı Çocuk Sofrası, beslenme ve pedagoji alanlarında uzman danışmanların desteği ile aile, öğretmen ve çocuk eğitimleri olmak üzere, gıda israfını önleme konusunda kapsayıcı bir yol haritası çiziyor. Çocuklarımıza bırakacağımız en değerli mirasımız yaşanabilir bir dünya. Bugün olduğu gibi bundan sonra da Banvit BRF olarak çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz.” dedi.