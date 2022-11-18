İşsiz sayısı 7.7 milyon

DİSK-AR’ın raporuna göre, çalışma çağındaki 64,7 milyon kişinin sadece 21,8 milyonunun kayıtlı ve tam zamanlı işlerde çalıştığına dikkat çekilerek, geniş tanımlı işsiz sayısı 7,7 milyona ulaştı.

Genç işsizliği yüzde 36,6 olurken genç kadın işsizliği ise yüzde 48,4 olarak hesaplandı. Raporda TÜİK ile DİSK-AR verileri arasındaki fark şöyle ifade edildi: “TÜİK’in resmi istihdam verileri de tıpkı dar tanımlı işsizlik verileri gibi işgücü piyasasına ilişkin gerçeğin sadece sınırlı bir kısmını gösteriyor. İstihdam verileri tek başına istihdamın niteliği konusunda bilgi vermiyor. Bu nedenle alternatif işsizlik hesaplamaları yanında alternatif istihdam hesaplamalarına da ihtiyaç vardır!”

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