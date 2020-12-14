İşsizin ekmek parası da vergiye

Aylardır ücretsiz izin desteği ile geçinmeye çalışanların her ay 6 ekmek parası, işsizlik ödeneği alanların da her ay 6 ile 12 ekmek parası damga vergisine gidiyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2021 yılında uygulanacak asgarî ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını bugün Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Komisyon önceki hafta çalışmalarına başlamadan önce TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ortak açıklama yaparak asgarî ücretten gelir ve damga vergisi alınmaması çağrısında bulundu. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da komisyonun ilk toplantısındaki konuşmasında, ücret üzerindeki vergi yükünün OECD ortalamalarının çok üzerinde olduğunu belirterek, bu seviyelere çekilmesini istedi. Muhalefet partileri de yaptıkları açıklamalarda asgarî ücretin vergi dışı bırakılmasını önerdi. Asgari ücret üzerinden her ay asgarî geçim indirimi (AGİ) sonrası 154.50 TL gelir vergisi, 22.34 TL de damga vergisi alınıyor.

İŞSİZİN EKMEK PARASI DAMGA VERGİSİNE GİDİYOR

Habertürk’ün haberine göre pandemiden etkilenen milyonlarca kişi de damga vergisi adaletsizliği ile karşı karşıya bulunuyor. İşsizlik Sigortası Fonu’nca ödenen işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izindekiler için yapılan nakdi ücret desteği için binde 7.59 oranında damga vergisi kesintisi yapılıyor. Örneğin ücretsiz izne çıkartılan işçilere fondan verilen günlük 39.24 TL desteğin 30 kuruşu damga vergisi olarak kesiliyor. Nakdi ücret desteği aylık 1177 TL olmasına karşın, ayda 9 lira damga vergisi kesildiği için işçinin eline 1168 TL geçiyor. Ankara’da 200 gram ekmek 1.50 TL’ye satılıyor. Kesilen 9 lira, aylardır ücretsiz izin desteği ile yaşamak zorunda kalan yüz binlerce kişi için her ay 6 ekmek parası anlamına geliyor.