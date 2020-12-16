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17 ARALIK 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

İşsizliğe karşı meslekî eğitim

16 Aralık 2020, Çarşamba 21:00
TESK Genel Başkanı Bendevİ Palandöken, Çıraklık ve meslekÎ eğİtİmİn İşsİzlİk, kayıt dışı İstİhdam ve çocuk İşçİlİğİ İle mücadelede kİlİt nokta olduğunu söyledİ.

4 yıl boyunca 12 ilde sürecek çıraklık ve meslekî eğitim programı hakkında bilgi veren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “TESK olarak işsizliğin azalması, esnafımızın yetiştirdiği çırakların eğitimi, kayıt dışı istihdamın azalması, çocuk işçiliği ile mücadele gibi konularda yeni bir adım daha atarak Ocak ayında başlattığımız İstihdam İçin Meslekî Eğitim Programı’nın (İMEP) açılış toplantısını bu ay yapacağız” dedi.

Çıraklık ve meslekî eğitimin işsizlik, kayıt dışı istihdam ve çocuk işçiliği ile mücadelede kilit nokta olduğunu hatırlatan Palandöken, “Ülkemizde 4 milyon mülteci ve sığınmacı mevcut. Bu kişiler içerisinde 14-17 yaş aralığındaki gençlerde ise okullaşma oranının düşük olmasının temel sebebi ekonomik nedenler ve okumak yerine çalışmak zorunda olmaları. Bu durum tabiî kayıt dışı istihdama da, işsizliğe de çocuk işçiliğine de neden oluyor. Altın değerinde kilit nokta ise mesleki eğitim. Çalışan çocukların çocuk işçiliğinden kurtularak devlet korumasında meslekî beceri kazanmak üzere çıraklık eğitimine dahil olması çok önemli. Bu nedenle İMEP bu noktada yıllardır çalışmalar yaptığımız kayıt dışı istihdamla mücadele ve çocuk işçiliğinin azaltılması noktasında çok önemli bir adım daha olacak” şeklinde belirtti.

Ankara - Adnan Solmaz 

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