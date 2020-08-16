İşsizlik büyüme önünde engel

Ekonomist Atilla Yeşilada, Türkiye’nin önümüzdeki yıl iç ve dış borçlarını ödemekte zorlanabileceği uyarısı yaptı.

Kamu gelirlerinin artmaması dolayısıyla bütçe açığının patladığına dikkat çeken Yeşilada, vergi gelirlerinin Temmuz ayında, enflasyona rağmen bir önceki yıla göre yüzde 2,7 gerilediğini, buna karşılık kamu harcamalarının yüzde 39,8 arttığını belirtti. Faiz harcamalarının da arttığını anlatan Atilla Yeşilada, yılbaşında bu yana 71,3 milyar TL faiz ödemesi yapıldığını söyledi. Hazine’nin borçları içinde döviz cinsinden olan borçların da yüzde 50’ye yükseldiğini kaydeden Atilla Yeşilada, dolardaki yükselişin sürmesi durumunda kamunun sırtında büyük bir yük oluşacağını ifade etti. Mevcut durumdan tek çıkış yolunun ekonominin hızlı büyümeye geçmesi olduğunu, bu durumda borçların çevrilmesinin kolaylaşacağını ifade eden Atilla Yeşilada, fakat yüksek işsizlik nedeniyle bunun da kısa vadede mümkün görünmediğini belirtti.

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