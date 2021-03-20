İşsizlik en büyük sorun

CHP Esnaf Masası, Van, Hakkari, Şırnak, Mardin ve Batman’daki gezilerinde yurttaşların sorunlarını şöyle özetledi: “Kayyumlara tepkililer, işsizlik var, sınır ticareti durduğu için ekonomi kötü ve yeterli yatırım yok.”

CHP Esnaf Masası, Van, Hakkâri, Şırnak, Mardin ve Batman’daki gezilerinde vatandaşların sorunlarını, “Kayyumlara tepkililer, işsizlik var, sınır ticareti durduğu için ekonomi kötü ve yeterli yatırım yok” şeklinde özetledi.

Esnaf Masası, Van, Hakkâri, Şırnak, Mardin ve Batman’da 5 günlük turda yurttaşların sorunlarını dinledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki heyette 10 milletvekili yer aldı ve anlatılanları tek tek not aldılar. Heyette yer alan CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin her yerinde esnafın yaşadığı sorunların aynı olduğunu ancak doğudaki esnafın bu sorunları daha fazla hissettiğini ifade ederek, “Çünkü sınır kapılarının kapanması nedeniyle ticarî kayıplara uğramışlar. Haklı olarak çifte standart yaşandığını söylüyorlar. Havayolu ile İran’dan turistler İstanbul’a uçakla inebilirken Van’a giremiyor” dedi.

Nakliyecilerin de sorunları olduğunu kaydeden Kayışoğlu, “Yolculuktaki 9 saatlik sınırlamanın 4+4+4 olarak düzenlenmesini istiyorlar” diye bilgi verdi. Kayışoğlu, yerel yönetimlere atanan kayyumlara yurttaşların tepkili olduğunu aktararak, “İnsanlar kendi iradelerine saygı duyulmasını istiyorlar. Demokrasinin gereği de budur. Seçilmiş insanlar seçimle gider” dedi.

GENÇ İŞSİZLİĞİ YÜZDE 40

Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, bölgenin sorunlarını ekonomik ve toplumsal olarak ikiye ayırarak, ekonomik sorunu şöyle anlattı: “Gerçekten işsizlik çok yüksek. Genç işsizlik oranı yüzde 40 civarında. Türkiye’nin en yüksek işsizlik oranı bu bölgede. Yaş ortalaması 21. Ekonomik olarak 19 yıldır iktidarda olan bir parti hiçbir yatırım yapmamış. Hakkâri’de organize sanayi bölgesi yok. Şırnak’ta organize sanayi bölgesi gelişmemiş. sınır ticaretinden dolayı ekonomi çökmüş. Gençler işsiz, insanlar çok zor geçiniyorlar. Tamamen maaşlı olan, koruculukla geçimini sağlayan ekonomi üzerine kurulmuş.” Tarhan bölgede toplumsal barış açısından da bir kırgınlık olduğunu ifade ederek, “Son yıllarda terör olaylarından dolayı insanlar artık yorulmuş. Suriye ve Kuzey Irak’taki yanlış dış politikalardan dolayı bölgede sınır ticareti tamamen durmuş. İnsanlar biz barış içinde yaşamak istiyoruz, bizim bu ülkeden ayrılma gibi düşüncemiz yok, kendi dilimizle yaşamak istiyoruz, biz Kürt’üz, ama Türkiye’de aynı vatandaşlık duyguları içinde yaşayalım diye açıklamada bulundular” dedi.

SANDIĞIN ÖNLERİNE GELMESİNİ BEKLİYORLAR”

İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise bölgedeki yurttaşların sandığın önlerine gelmesini beklediğini kaydederek, “Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bu zulmüne karşılar. O karşıtlıklarını ilk seçimde gösterecekler. Yani bize karşı gösterdikleri sevgi ve saygı tarif edilmez bir duyguyu meydana getirdi bende” diye konuştu.

Ankara - anka