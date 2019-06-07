İşsizlik Fonu alarm veriyor

İşsizlik Fonu Nisan ayında 390 milyon lira açık verdi. Fon tarihinde ilk kez gelirler, giderlerin altında kaldı.

İşverene yapılan ödemeler fonun dengesinin bozulmasında etkili oldu. CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Erdoğan Toprak, tarafından hazırlanan “İşsizlik Sigortası Fonu’’ konusundaki raporda çarpıcı bilgiler yer aldı. Sözcü’den Başak Kaya’nın haberinde yer alan rapora göre bu yıl nisan ayında fonun toplam geliri 3 milyar 90 milyon lira oldu. Gideri ise 3 milyar 480 milyon olarak gerçekleşti. Böylece fon tarihinde ilk kez gelirler, giderlerin altında kaldı. Ay bazında İşsizlik Fonu, 390 milyon lira açık vermiş oldu.

İşsizlik Fonu’nun gelirleri yüzde 2 işveren primi, yüzde 1 işçi primi ve yüzde 1 devlet katkısı ile faiz gelirlerinden oluşuyor. Rapora göre gelir-gider karşılaştırması yapıldığında İşsizlik Fonu’nun aylık bazda ilk kez açık verdi. Bu tablonun asıl nedeni ise işverenlere yönelik teşvik ödemeleri oldu. İşsizlik maaşı ödemeleri hâlâ fon gelirlerinin üçte biri düzeyinde bulunuyor. 2018’de fondan işverenlere ödenen para 12.5 milyar lirayı aştı. Aynı dönemde işverenlerin İşsizlik Fonu’na ödediği prim miktarı ise 9.2 milyar oldu.