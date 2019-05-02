İşsizlik fonu devleti ve patronu finanse ediyor

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aziz Çelik, “4 milyon 800 bin işsizden sadece 650 bini İşsizlik Fonu’ndan yararlanıyor. Paranın geri kalanı istihdam destekleri adı altında işverenlere kullandırılıyor. Yani İşsizlik Fonu’nda biriken paranın önemli bir kesimi işsizlerin değil patronların cebine gidiyor” dedi.

T24’ün sorularını cevaplayan Doç. Çelik, işsizlik maaşı ile alakalı olarak, “İşsizlerin büyük kısmı işsizlik maaşı alamıyor, çünkü işsizlik maaşından faydalanabilmek için işten çıkarılmadan önceki son 120 gün sigortalı olarak aralıksız çalışmış olmak şart. Yetmez, işsiz kalmadan önceki 3 yıl içinde en az 600 gün sigortalı çalışmak da gerekiyor. İşte bu nedenle işsizlik maaşı alanların sayısı 650 binle sınırlı. Resmi işsizlerin sadece yüzde 14’ü işsizlik ödeneğinden yararlanabiliyor. TÜİK’in işsiz olarak kabul etmediği mevsimlik çalışanlar, iş bulma umudunu yitirenler gibi gruplar da dahil edildiğinde, işsizlik ödeneğinden yararlanan işsizlerin oranının yüzde 8.8’e geriliyor” diye konuştu.

130 milyar nereye gidiyor?

Doç. Çelik, İşsizlik Fonu’nda biriken yaklaşık 130 milyar lira olduğunu ve bu meblâğın patronlar gittiğinin altını çizerek, “İşsizlik Sigortası Fonu, çalışanların maaşlarından yapılan kesintilerden oluşuyor. Örneğin asgari ücretten İşsizlik Fonu için yüzde 1, yani 25.28 TL kesiliyor. Ve emekçilerin ücretlerinden yapılan kesintiler patronlara aktarılıyor! Üstelik işsizler 6 ile 10 ay arasında işsizlik maaşı alırken, işveren teşvikleri 54 aya kadar uzuyor.

DİSK Araştırma Dairesi’nin hesabına göre işverenler 2018 yılında Fon’a yaptıkları 9.2 milyar TL tutarındaki prim ödemesine karşılık 10.7 milyar TL teşvik ve destek kullandılar...

İşsizlik Fonu’ndan sadece patronlara değil devlet kurumlarına da para aktarılıyor. Geçtiğimiz Ekim ayında Halkbank, Vakıfbank ve Eximbank’ın İşsizlik Fonu’na 10.8 milyar liralık tahvil sattığı ortaya çıkmıştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İşsizlik Fonu’ndaki 11 milyar TL’nin kamu bankalarına aktarıldığını doğrulayıp ‘Kamu fonları devletin içerisinde zaman zaman farklı yerlerde kullanılmıştır. Yani kamu kendi içindeki kaynakları farklı birimlerde kullanacak şekilde birtakım tedbirler, tasarruflar alabilmektedir” demişti” ifadelerini kullandı.

