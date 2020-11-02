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2 KASIM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

İşsizlik Fonu Patron Fonu mu olacak?

02 Kasım 2020, Pazartesi
Pandemi döneminde artan işsizlikle mücadele için getirilen bazı düzenlemeler Sağlık Bakanlığı’nın hasta-vaka sayılarındaki ayrıma benzetilerek kağıt üzerinde işsizliği azaltma çabası olarak nitelendirildi.

Yeni getirilen esnek çalışma yöntemleri “EYT’den sonra EPT geliyor” yorumlarına yol açarken işverene teşvik için İşsizlik Fonu’nun kullanılacak olması “İşsizlik Fonu İşçiden Alıp Patrona Verme Fonu haline getirildi” tepkisine yol açtı. AKP’nin salgın sürecinde artan işsizlikle mücadele için istihdam artışı ve kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması amacıyla sunduğu kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan AKP ve MHP oylarıyla geçti. 19 kanunda değişiklik içeren 51 maddelik torba kanun teklifine CHP, HDP ve İYİ Parti muhalefet şerhi verdi. HDP şerhinde de İşsizlik Fonu’nun işverene teşvik için kullanılması eleştirildi, “İşsizlik Sigortası Fonu “İşçiden Alıp Patrona Verme Fonu” haline getirildi” denildi.

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