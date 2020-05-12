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15 MAYIS 2020 CUMA - YIL: 51

İşsizlik fonu yine cimri

12 Mayıs 2020, Salı 22:35
İŞKUR’un açıkladığı Nisan ayı İşsizlik Sigortası verilerini Twitter’da değerlendiren çalışma ekonomisi uzmanı akademisyen Aziz Çelik, “Mart ve Nisan aylarında 533 bin işsiz işsizlik sigortası başvurusunda bulunmuş. Şubat’ta 118 bin olan başvuru sayısı Nisanda 312 bin olmuş. Diğer bir ifadeyle işten çıkarma yasaklanana kadar (17 Nisan) en az 533 bin sigortalı işçi işten çıkarılmış. Atı alan Üsküdarı geçmiş!” dedi.

İŞKUR’un Nisan’da 2,7 milyon işçiye kısa çalışma 600 bin işçiye de işsizlik ödeneği ödediğini belirten Çelik, ödenen tutarın sadece 4,8 milyar TL olduğunu, yani işçi başına yaklaşık 1.450 TL düştüğünü aktardı. Çelik, bu tutarı “Devede kulak” olarak yorumladı. Fonun toplam varlığının 132 Milyar TL’den 129,5 Milyar TL’ye gerilediğini ifade eden Çelik, “Fonda sadece 2,5 milyar azalma olmuş. Ancak Fon bu arada boş durmamış Ocak-Nisan döneminde işverenlere kaşla göz arasında 6,5 milyar TL teşvik vermiş. İşçiler gerçek anlamda kısa çalışma ödeneğinden yararlanamadı. 3,3 milyon işçiye ödeme yapılmasına rağmen Fon varlığı sadece 2,5 milyar azaldı. Fon yine cimri davrandı. Fon’da yeterince kaynak var. İşçilere en az asgari ücret düzeyinde olmak üzere ücretlerine paralel olarak nakdi ücret desteği verilebilir” dedi.

Kısa çalışma ödeneğine rekor başvuru

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Nisan ayında  2 milyon 590 bin 589 kişinin, toplam 4 milyar 95 milyon TL’lik kısa çalışma ödemesi almaya hak kazandığını açıkladı. İŞKUR verilerine göre nisanda kişi başına ortalama 1580 lira ödeme yapıldı. Kısa çalışma ödemesi 3 ayla sınırlı tutulurken, ödeme miktarı da brüt maaşın yüzde 60’ı olarak belirlenmişti. Kısa çalışma için işlemleri hızlandırmak amacıyla işverenin beyanı yeterli sayılıyor. Gazete Duvar’ın haberine göre, 2005 yılından 2020’nin Mart ayı başına kadar toplam 349 bin 798 kişi kısa çalışma ödeneği almaya hak kazanmıştı.

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