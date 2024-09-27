İşsizlik fonunda da usulsüzlük

İşsizlik Sigortası Fonu’nun işsizlere gelir sağlamak amacıyla kurulmuş olmasına rağmen, işverenlere desteğe dönüşen fon gelirleri kamu kurumlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Sayıştay, bazı kamu kurumlarının fon gelirlerini iade etmediğini tespit etti. Türkiye İş Kurumu’na ilişkin Sayıştay denetim raporunda, “Hakedişlerden Kesilen Asgari Ücret Destek Tutarlarının Fona İade Edilmemesi” başlığı altında önemli bulgulara yer verildi. BirGün’ün aktardığına göre, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında teşvikten yararlanan bazı yükleniciler, daha sonra teşvik kapsamından çıkarılmasına rağmen, işverenlere sağlanan asgari ücret destek tutarlarını İşsizlik Sigortası Fonu’na iade etmedi. Raporda, fon açısından gelir niteliğinde olan bu desteklerin yüklenicilerin hak edişlerinden kesilerek Türkiye İş Kurumu’na aktarılması gerektiği belirtiliyor. Haber Merkezi

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