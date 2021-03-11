İşsizlik Fonunun üçte biri eridi

İşçilerin brüt maaşından kesilerek oluşturulan İşsizlik Sigortası Fonu’nun toplam varlığı son 6 yılın en düşük seviyesine geldi.

Fon’dan, koronavirüs salgınının yaşandığı 2020’de verilen destek ödemeleriyle birlikte 34 milyar lira dağıtıldı. Geçen yıl ocak ayında 131,1 milyar lira olan toplam fon varlığı 9 Mart itibariyle yüzde 28,29 eridi. Çalışanların brüt ücreti üzerinden işçiden yüzde 1, işverenden yüzde 2 oranında kesinti yapılarak oluşturulan İşsizlik Sigortası Fonu’nundan 2020 yılında pandemi desteği adı altında 34 milyar TL işçilere ödeme yapıldı. İşsizlik Sigortası Fonu varlıkları artan işsizlik ve pandemi ödemeleri nedeniyle geçen yıl sonunda 28 milyar lira azalarak 103,2 milyar liraya gerilemişti. Aralık ayına ilişkin İşsizlik Ödeneği, Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin nakit çıkışları ocak ayında yapıldı. 8 Ocak itibariyle Fon’un varlığı 99,9 milyar liraya düşerek 2015 sonrasında ilk kez 100 milyar liranın altına inmişti. İstanbul - anka

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