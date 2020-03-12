İşsizlik şokunun özeti

Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, ortalama işsizlik sürelerinde hiç görülmediği kadar uzama riski olduğunu, ayrıca şu an iş aramaktan vazgeçerek işgücü dışına çıkan kesimin geri dönüşüne de hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.

Aralık 2018 verilerine göre bir yıl ve daha uzun süredir işsiz olanlar toplam işsizlerin yüzde 20.5’ini oluşturuyor. Türkiye’nin yıllık yüzde 0.9 büyüdüğü 2019 sonuna bakıldığında bu oran yüzde 26.1’e çıkıyor. Diken’de yer alan habere göre Gürsel, 2018’in ikinci yarısında, özellikle üçüncü çeyrekten itibaren önce büyümenin yavaşladığını ve daralmanın başladığını hatırlatarak, şöyle konuştu: “Sonuçta, Şubat 2018’den Temmuz 2019’a gelindiğinde 1.5 yılda mevsim etkisinden arındırılmış tarım dışı işsizlik, yüzde 11.2’den yüzde 16.6’ya çıktı. İşsiz sayısı da 3 milyon civarından 4.5 milyon civarına çıktı. Türkiye’nin yaşadığı işsizlik şokunun özeti budur.”

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