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25 AĞUSTOS 2020 SALI - YIL: 51

İşsizlik sorunu çığ gibi büyüyor

25 Ağustos 2020, Salı
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizde işsizlik sorununun ulaştığı boyuta dikkat çekmek amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yazılı soru önergesi verdi.

Ömer Fethi Gürer, önergesinde, “2017-2018 ve 2019 yıllarında iş başı yaptırılarak deneme süresi sonucunda işten çıkarılan işçi sayısı ne kadardır?” şeklinde soru yöneltti. Gürer’in önergesini cevaplayan Selçuk, 2017-2019 yılları arasında işten ayrılış sebebi “Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi” olarak bildirilen sigortalıların sayısının 1 milyon 484 bin 257 olduğunu açıkladı. Önerge sahibi CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ülkemizde gerçek işsizlik rakam- ları, geniş tanımlı 10 milyondan fazla olduğu biliniyor. Her 3 gençten biri işsiz. Üniversiteyi bitiren her 4 gençten biri artık iş bulamayacağını tahmin ederek İŞKUR’a bile müracaat etmiyor. İşsizlik sorunu çığ gibi büyüyor. Gürer, “İnsanlar işsizlikten bunalıma giriyor. Sürekli işçilik yerine günlük yevmiyeli işçiliğe dahi razı hale geldi ” diye konuştu.  Gürer, Türkiye’de işsiz sayısının bazı Avrupa ülkelerinin nüfusundan fazla olduğunu bildirdi. 

Ankara - Ahmet Terzi 

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