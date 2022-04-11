İşsizlik TÜİK’e göre azaldı, İŞKUR’a göre arttı

TÜİK ile İŞKUR verileri arasında yaklaşık 1 milyon işsiz farkı var. İŞKUR verilerine göre Şubat 2021 ile Şubat 2022 arasında kayıtlı işsiz sayısı 325 bin arttı. TÜİK’e göreyse aynı dönemde işsiz sayısı 623 bin azaldı. Özetle, kayıtlı ve ankete dayalı işsiz sayıları arasında 948 bin kişilik fark var.

İŞKUR’a göre Şubat 2021 ile Şubat 2022 arasında kayıtlı işsiz sayısı 325 bin kişi artarken, TÜİK’e göreyse aynı dönemde 623 bin azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bir mucizeye daha imza attı.

TÜİK’e göre ocakta yüzde 11,4 olan işsizlik oranı 10,7’ye gerilerken, işsiz sayısı da 178 bin kişi azaldı. Ancak açıkladığı tartışmalı veriler nedeniyle eleştiri konusu olan TÜİK’i yine devletin bir başka resmi kurumu olan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verileri yalanlıyor. TÜİK ile İŞKUR verileri arasında yaklaşık 1 milyon işsiz farkı var. İŞKUR verilerine göre Şubat 2021 ile Şubat 2022 arasında kayıtlı işsiz sayısı 325 bin arttı. TÜİK’e göreyse aynı dönemde işsiz sayısı 623 bin azaldı. Özetle, kayıtlı ve ankete dayalı işsiz sayıları arasında 948 bin kişilik fark var. İŞKUR’un kayıtlı işsiz sayıları son bir yılda yüzde 11,4 artarken, TÜİK’in işsiz sayıları yüzde 15 azaldı. İki kurumun verileri arasındaki uçurum dikkat çekerken, DİSK Araştırma Merkezi de (DİSK-AR), geniş tanımlı işsizliğin pandemi öncesine göre yükseldiğini açıkladı. DİSK-AR’ın hesaplamalarına göre geniş tanımlı işsiz sayısı pandemi öncesine göre yaklaşık 1 milyon kişilik artışla 8 milyon seviyesine çıktı.

DİSK: GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK YÜZDE 43

DİSK’in ‘İşsizlik ve İstihdam Görünümü Raporu-2021’ verilerine göre ise, *Çalışma çağındaki 63,7 milyon kişinin sadece 19,7 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda, *Her 100 kadından sadece 16,7’si kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda, *Gençlerde geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 43, *Genç kadınlarda geniş tanımlı işsizlik yüzde 54.

Haber Merkezi