İşsizlik yüzde 20’yi görebilir

İktisat profesörü Sinan Alçın, Covid-19 salgınının meydana getirdiği ekonomik krizin ‘güçlü bir yıkıcı etkisi olacağını’ belirterek, işsizliğin yükseleceğini ve sektörlerin toparlanmasının 10 yıllar sürebileceğini ifade etti.

Cumhuriyet’teki söyleşisinde, pandeminin ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendiren Prof. Dr. Alçın, birçok ülkede hizmet sektörünün pandemiden öncesine dönüşünün 10 yıllar sürebileceğini, sanayisi felce uğrayan ülkelerde ise hızlı bir yoksullaşma ve bağımlılık görülebileceğini dile getirdi. Salgının oluşturduğu ekonomik krizin işsizliğe etkisinin Mart ayı işsizlik rakamları açıklandığında netleşeceğini belirten Alçın, Ocak ayındaki yüzde 13.8’lik işsizliğin Mart’ta yüzde 20’yi görebileceğini belirtti. Prof. Alçın, Ocak ayı verilerinde genç işsizliğin yüzde 25’i aştığını hatırlatarak, pandemi süresi ve sonrası için “Gençlerin geleceğin ekonomilerine hazırlanması ve istihdam imkânları oluşturulması konusunda da devletin aktif rol üstlenmesi gerekmektedir” dedi. Alçın, Türkiye’nin ekonomik tedbirlerinin etkisinin güçlü olabilmesi için en iyi senaryoda Haziran ortasında canlanma ve talep yükselişi olması gerektiğini belirtirken, bu canlanmanın yıl sonuna sarkması durumunda ek önlemlere ihtiyaç duyulabileceğini ifade etti.

Okunma Sayısı: 99

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.