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17 ARALIK 2019 SALI - YIL: 50

İşsizlikte yükseliş sürüyor

16 Aralık 2019, Pazartesi 19:47
Türkiye’de işsizlik oranı Eylülde geçen yılın aynı ayına göre 2,4 puan artışla yüzde 13,8 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 817 bin kişi artarak 4 milyon 566 bin olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’de işsizlik oranı eylülde geçen yılın aynı ayına göre 2,4 puan artarak yüzde 13,8’e yükseldi. Bu dönemde işsiz sayısı 817 bin kişilik artışla 4 milyon 566 bin olarak hesaplandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2019’a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre 817 bin kişi artarak 4 milyon 566 bine çıktı. İşsizlik oranı 2,4 puan yükselerek yüzde 13,8 oldu.     

GEÇEN AYA GÖRE HAFİF AZALIŞ

İşsizlik oranı, eylülde bir önceki aya göre ise 0,2 puan azaldı. Tarım dışı işsizlik oranı 2,9 puanlık artışla yüzde 16,4 olarak tahmin edildi. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 4,5 puan yükselerek yüzde 26,1 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 2,4 puan artışla yüzde 14,1 olarak gerçekleşti.      

İSTİHDAMDA İSE DÜŞÜŞ VAR

Türkiye’de istihdam edilenlerin sayısı Eylül’de geçen yılın aynı dönemine göre 623 bin düşüşle 28 milyon 440 bin kişiye gerilerken, istihdam oranında da düşüş gerçekleşti.  Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 623 bin kişi azalarak 28 milyon 440 bin kişiye gerilerken, istihdam oranı 1,7 puanlık azalışla yüzde 46,1’e indi. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 108 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 516 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,3’ü tarım, yüzde 19,5’i sanayi, yüzde 5,5’i inşaat, yüzde 55,7’si ise hizmet sektöründe yer aldı.

AA

Etiketler: işsizlik
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