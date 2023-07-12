İstanbul’da ekmeğe zam karmaşası sürüyor. Valiliğin ‘zam yok, ekmek 5 lira’ demesine karşılık megakentte ilçeden ilçeye fiyat değişikliği olduğu görüldü. İstanbul’da Gaziosmanpaşa, Beşiktaş ve Kağıthane gibi birçok farklı ilçede ekmeğin farklı fiyatlarda satıldığı görüldü.

Beşiktaş ve Gaziosmanpaşa’da 8 TL’ye satılan 200-230 gram arasında değişen ekmeğin Kağıthane’de 6 TL’ye satıldığı görüldü. Fırıncılar birçok noktada, fiyat birliği yapıyor. Gaziosmanpaşa’da fırıncılık yapan Cumhur Aydın, “Şu an 230 gram, 8 TL olarak devam ediyoruz. Açıkçası maliyeti 8 TL’yi dahi geçiyor. Biz 3 gün oldu zam yapalı. Anlayışla karşılayan da var, çok ekmek aldığı için tepki gösteren de var” dedi. Kağıthane’de fırıncılık yapan ve 6 TL’ye ekmek satışı yapan Nurcan Pisikoğlu ise, “Zam olması gerekiyor. Bizde 6 TL. Yani şimdi bize unlar zamlı geldi. Her şeye zam geliyor. Maalesef gerekiyor” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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