İstanbul’da ekmek 7,5 TL olabilir

İstanbul’da 5 lira olan ekmeğe zam yapılacağının ilk sinyali geldi.

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, İstanbul’da ekmeğin Aralık ayı gelmeden 7,5 TL’ye çıkabileceğini söyledi. Artı Gerçek’in haberine göre, Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı, “Ay başını bulmaz, ekmek İstanbul’da 7,5 TL’nin altında olmaz. Eğer bize, bu elektrik ve doğal gazı vermezlerse ekmeği 7,5 TL yapacağız. Ruhsatlı fırınlara elektriği ev tipi fiyatına verirlerse bizim maliyetimiz düşer, fırıncı da bir nefes alır, zam yapılmaz. İstanbul’daki fırınların yüzde 80’i batak durumda şu an. Günlük un alıyorlar. Her bir fırının faturası korkunç arttı, 40-50 bin TL gelmeye başladı” diye konuştu. Haber Merkezi

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