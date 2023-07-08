İstanbul’da ekmek 8 TL oldu

İstanbul’da 230 grama düşürülen ekmek 8 TL’ye yükseldi. Simit ve poğaça 10 TL, açma ise 12 TL oldu. Hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon vatandaşın belini bükmeye devam ediyor.

Asgari ücrete ara zammın yapılmasının ardından zam ve vergi artışları ekmek fiyatlarını da vurdu. İstanbul’da ekmek kilogramı 35,5 TL’ye yükselirken, 230 gram ekmek 8 TL, simit ve poğaça 10 TL, açma ise 12 TL oldu. Geçtiğimiz günlerde Un ve Unlu Mamuller Komitesi eski Başkanı Hasan Demir, Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada, 240 gramlık ekmeğin 230 grama düşürülerek fiyatının 8 TL olmasını, 200 gramlık ekmeğin ise 7 liraya yükseltilmesini beklediklerini söylemişti. Haber Merkezi

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