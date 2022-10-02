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2 EKİM 2022 PAZAR - YIL: 53

İstanbul’da enflasyon yüzde 107.42

02 Ekim 2022, Pazar 20:33
İstanbul Ticaret Odası (İTO), eylül ayı Fiyat İndeksi Genel Tablosu’nu açıkladı. Buna göre, eylül ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 6,06, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2,94 oranında arttı.

İstanbul’da eylül ayında fiyat artışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 107,42 arttı. İstanbul’da perakende fiyatlar geçen ay yıllık bazda yüzde 99,9 artış göstermiş, 1998’den bu yana en yüksek seviyeye yükselmişti. İTO verilerine göre toptan eşya fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 98,17 olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ YAKACAK VE ENERJİ GRUBUNDA

Eylül 2022’de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 8,42, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 5,39, kimyevi maddeler grubunda yüzde 3,58, mensucat grubunda yüzde 3,22, gıda maddeleri grubunda yüzde 2,32, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 2,00 artış oldu. Madenler grubunda yüzde 1,98 azalış hesaplandı.

İstanbul  - anka

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