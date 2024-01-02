İstanbul’da enflasyon yüzde 75

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, 2023 yılının aralık ayında kentte aylık enflasyon yüzde 3.52, yıllık enflasyon yüzde 74.88 oldu.

Aralık ayında, perakende fiyatlarda bir önceki aya göre sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 5.15, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 5.10, gıdada yüzde 4.90, konutta yüzde 2.46, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 1.05, ev eşyasında yüzde 0.94, diğer harcamalar grubunda yüzde 0.31 ve giyim grubunda yüzde 0.19 artış gözlendi. Toptan fiyatlarda ise bir önceki aya göre kimyevi maddeler grubunda yüzde 5.79, gıda maddelerinde yüzde 3.14, madenler grubunda yüzde 1.86, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0.36, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0.35 artış kaydedildi. İşlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0.81 azalış görülürken mensucat grubunda değişim meydana gelmedi. AA

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