İstanbul’da kira fiyatları uçuşa geçti

Türkiye’de geçtiğimiz yıllarda hızla artan konut kiraları getirilen yüzde 25 tavan zam oranına rağmen durmak bilmedi. Yasa fiiliyatta uygulanmazken kiracı ile ev sahibi davaları da mahkemeleri doldurdu.

1 Temmuz’da son verilen uygulama ile artık kira zamları yıllık enflasyona göre belirleniyor. Yüksek kira fiyatlarından dolayı halkın barınma sıkıntısı çektiği dönemde en fazla kira artışı yaşanan illerden biri de İstanbul oldu. Endeksa verilerine göre İstanbul’da Temmuz ayı itibariyle konut kiraları son 1 yıl içinde yüzde 46,82 oranında arttı. İstanbul genelinde ortalama konut kirası 24 bin 400 lira olarak ölçülürken ortalama metrekare fiyatı ise 244 lira olarak hesaplandı. Haber Merkezi

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