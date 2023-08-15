İstanbul’da taksiler indi-bindi 70 lira

İstanbul’da taksi ücretlerine yapılan yüzde 51 zam bugün itibariyle yürürlüğe girdi. İndi-bindi ücreti de zamlandığı için, İstanbullular en yakın mesafeye artık 70 lira ödeyecek.

İstanbul’da taksimetreler bu gece 00.00 itibariyle yeni tarifeye geçti. UKOME’nin 8 Ağustos’taki kararıyla indi-bindi ücreti 40 liradan 70 liraya çıkarıldı. 12,65 TL olan açılış ücreti 19,17 TL, 8,51 TL olan kilometre başı ücret ise 13,75 TL oldu. İstanbul’da taksimetre ücretine yüzde 51,52 oranında zam yapılması kararı alınmıştı. Toplu ulaşımda zamlı tarife 11 Ağustos’ta başlarken, taksiler için tarih 14 Ağustos olarak belirlenmişti. Haber Merkezi

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