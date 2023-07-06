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6 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

İstanbul’da yaşama maliyeti 35 bin lirayı geçti

06 Temmuz 2023, Perşembe 16:06
İstanbul Planlama Ajansı’nın “İstanbul’da Yaşam Maliyeti” araştırmasının ilk yarıyıl raporu yayımlandı. Rapora göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yıla göre yüzde 63,86 oranında arttı.

Son 6 ayda oransal olarak en yüksek artış ocak ayında gerçekleşti. İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 5,59, bir önceki yılın aralık ayına göre ise yüzde 28,20 oranında arttı. Haziran’da İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 35 bin 380 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre bin 873 lira yükseldi. Hanelerin sık kullandığı bazı ürünlerin bir önceki yılın Aralık ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışının yüzde 68,64 oranı ile et-kıyma fiyatlarında yaşandığı görüldü.

Yalova - Recep Bozdağ

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