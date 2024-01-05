İstanbul’da yaşamak ateş pahası

İstanbul Planlama Ajansı’nın Yaşam Maliyeti Araştırması’na göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78,13 arttı.

İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti bir yıl içerisinde 27 bin 596 TL’den 49 bin 159 TL’ye çıktı. Böylelikle İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,51 artmış oldu. Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın aralık ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 190,69 artış oranı ile ağız ve diş bakım ürünleri fiyatlarında yaşandığı görüldü. Et-kıyma ürünleri yıllık bazda yüzde 113,64 oranında arttı. Haber Merkezi

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