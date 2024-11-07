İstanbul’da yaşamanın aylık maliyeti 74 bine yaklaştı

Türkiye’de hayat pahalılığı gözle görülür şekilde artıyor. Kira ve gıda fiyatlarındaki artış vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA), ‘Yaşam Maliyeti Araştırması’nı açıkladı.

Rakamlar, vatandaşların hayat pahalılığı ile mücadelesini rakamlarla ortaya koydu. Buna göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti eylül ayına kıyasla yüzde 3,23, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 60,46 oranında arttı. İPA’nın verilerine göre Ekim ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti geçtiğimiz aya göre 2.308 lira artarak 73 bin 739 lira oldu. Raporda, temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın Ekim ayına göre fiyat artışlarına da yer verildi. En çarpıcı artışlardan biri yüzde 58,92 ile bebek mamasında kaydedildi. Ayçiçek yağındaki yıllık fiyat değişimi yüzde 64,61 olurken, ekmekteki değişim yüzde 46,63 oldu. Haber Merkezi

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