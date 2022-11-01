İstanbul’un enflasyonu 27 yılın zirvesinde

İstanbul Ticaret Odası, Ekim ayına ilişkin perakende ve toptan fiyat endekslerini yayımladı.

Verilere göre, 2021 Ekim ayına göre 2022 Ekim ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 108.77, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 104.21 arttı. 2022 Ekim ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3.96, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 5.89 oranında arttı. Böylece, ağustosta yıllık yüzde 99.91 oranında artarak yüzde 100’e dayanan; eylülde ise yüzde 100’ü aşan toptan fiyatlardaki artış, ekimde yüzde 108’e yükselerek son 27 yılın rekorunu kırdı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 252

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.