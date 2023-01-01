İstanbul’un enflasyonu % 92

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ücretliler Geçinme İndeksi, aralık ayında baz etkisiyle beraber yıllık bazda yüzde 92,97’ye geriledi.

Ücretliler Geçinme İndeksi, kasım ayında yıllık bazda yüzde 105,55 olmuştu. İndeks, 2021 Aralık ayında ise yüzde 34,18 seviyesindeydi. İndeks, yıllık bazda yaşanan düşüşe rağmen aylık bazda yükselmeye devam etti. İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 2,94, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 3,71 oranında arttı. AA

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