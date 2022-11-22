İstanbul’un merkezinde ev tutmak hayal oldu

Emekli, öğrenci ve asgari ücretli için artık İstanbul’un merkezi bölgelerinde ev kiralayabilmek giderek zorlaşıyor.

Tapusor.com’un hazırladığı rapora göre, bu üç grup kentte ancak Arnavutköy ve Çatalca’da ev kiralayabiliyor. Söz konusu grupların tüm gelirlerini kiraya harcamaları baz alınarak hazırlanan rapor, İstanbul’un 39 ilçesinde gayrimenkul pazarına arz edilen 500 binden fazla emsal üzerinden hazırlandı.

İncelemelere göre emekli, asgari ücretli ve öğrencilerin İstanbul’da kiralık daire bulma ihtimalinin en yüksek olduğu ilçeler Arnavutköy ve Çatalca oldu.

Diken’deki habere göre verilere göre İstanbul’da yaşayan öğrenciler için barınma sorunu çok daha ciddi bir biçimde kendisini gösteriyor. Yurt bulamayarak arkadaşlarıyla birlikte ev kiralamak isteyen üç öğrencilerin İstanbul genelinde bütçelerine uygun kiralık daire bulma oranı sadece yüzde 6 olarak hesaplanıyor.

Haber Merkezi