İstanbullu geçinemiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul İstatistik Ofisi’nin, “İstanbul Barometresi” araştırmasının ikincisi, halkın borçlarının arttığını, geçinemediğini, işten çıkarılma korkusu içinde olduklarını ortaya koydu.

23 Kasım-1 Aralık 2020 aralığında 850 İstanbul sakini ile telefon üzerinden görüşülerek hazırlanan rapora göre: “Katılımcıların yüzde 60.2’si Kasım ayında geçinecek kadar para kazanamadığını; yüzde 87.6’sı ise 5 bin TL tutarında beklenmedik âcil bir harcamayı kendi imkânları ile karşılayamayacağını belirtti. Yüzde 55.1 oranındaki yurttaş, ülke ekonomisinin kötüleşeceğini düşünüyor. Kendi ekonomisinin yakın dönemde kötüleşeceğini düşünenlerin oranı yüzde 55.3’e çıktı. Katılımcıların Ekim ayına göre borç alma oranı artarak yüzde 44’e çıktı, borç verme oranı ise azalarak yüzde 3.2’ye düştü. Katılımcıların yüzde 72.6’sı bin TL, yüzde 87.6’sı 5 bin TL tutarında beklenmedik acil bir harcamayı kendi imkânları ile karşılayamayacağını belirtti.”

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