İstanbullular kıt kanaat geçiniyor

İstanbul Planlama Ajansı’nın Ağustos 2024 raporuna göre, İstanbulluların yüzde 43.8’i kıt kanaat geçinirken, yüzde 29.4’ü borçlanmak zorunda kaldığı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) yaptığı araştırmada İstanbulluların yüzde 29.4’ü bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini, yüzde 43.8’i kıt kanaat geçinebildiğini söyledi. 1 ile 10 arasında yapılan puanlamaya göre; İstanbulluların stres seviyesi 7, mutluluk seviyesi 5.4 olarak ölçüldü. İPA’nın “İstanbul Barometresi”nin Ağustos 2024 raporuna göre, araştırmaya katılanların yüzde 58.4’ü ekonomik sorunlar, yüzde 20.4’ü İsrail’in Gazze işgali, yüzde 8.8’i ise Türkiye’deki yangınların ülke gündeminde olduğunu söyledi.

Evde ekonomi konuşuluyor

İstanbulluların evdeki gündemi de ekonomik sorunlar oldu. Katılımcıların yüzde 56’sı ekonomik sorunların, yüzde 6.1’i eğitim harcamalarının ve yüzde 5.5’i ise İsrail’in Gazze’yi işgalinin ev içerisinde konuşulduğunu belirtti. Ağustos ayında katılımcıların yüzde 29.4’ü bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini, yüzde 9.2’si aslında pek geçinemediğini, yüzde 43.8’i kıt kanaat geçinebildiğini, yüzde 17.7’si ise geçinebildiğini ve kenara da para koyabildiğini ifade etti. İstanbulluların stres seviyesi 7, mutluluk seviyesi 5.4 olarak ölçüldü.