İşte asgari geçim sonuçları

MART AYINDA DÖRT KİŞİLİK BİR AİLENİN ASGARÎ GEÇİM HADDİ 8.364 LİRA OLURKEN, YİNE 4 KİŞİLİK BİR AİLENİN ORTALAMA GIDA VE BARINMA HARCAMALARI TOPLAMI DA 3.134,89 LİRA OLARAK TAHMİN EDİLDİ.

AHMET TERZİ - ANKARA

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin yapmış olduğu 2021 Mart ayına ait asgarî geçim endeksi sonuçları açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan Mart 2021 fiyatlarına göre yapılan araştırmada çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 4.024,86 TL olarak hesaplandı. Dört kişilik bir ailenin asgarî geçim haddi ise 8.364,21 lira olarak belirlendi. Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin asgarî geçim haddinin bir önceki aya göre 126,75 TL, yüzde 1,54 oranında arttığını gösterdi. Çalışan tek kişinin açlık sınırı ise bir önceki aya göre 20,31 TL, yüzde 0,65 oranında yükseldi ve 3.122,34 lira olarak hesaplandı. Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise 2020 yılı Mart ayında 3.134,89 lira olarak tahmin edildi. Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın Mart 2021 verilerine göre günlük 66,011 lira olduğu belirlendi. Ailenin aylık gıda harcaması ise 1.980,33 lira oldu.

% 41’i gıdaya

Mart 2021 itibari ile ortalama 4.806,24 TL ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının % 41,20’sini oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde 1.154,56 lira olarak belirlenen kira gideri ise Mart 2021 ortalama maaşının % 24,02’sine denk geldi. Buna göre bir memur, ortalama maaşının % 65,22’sini yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kaldı. Diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ise maaşının % 34,78’i kalmıştır. Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Mart 2021 maaşından geriye yalnızca 1.671,61 TL kaldı.

BAYRAM İKRAMİYESİ ZARURÎ

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, ailenin artan harcamalarına dikkat çekerek, “Sonuçlara bakıldığında ortalama 4.800 TL ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcamasının, maaşının % 41,20’sini oluşturduğu görülüyor” dedi. Zorunlu harcama kalemlerinde yaşanan artışlara dikkat çeken Kahveci, “Mübarek Ramazan ayını idrak ettiğimiz şu günlerde vatandaşlarımıza yapılan desteklerin artması önemlidir. Özellikle kamuda bayram ikramiyesi alamayan tek kesim olan memurlarımıza da bayram ikramiyesi verilmesi bir nebze olsun çalışanlarımızı rahatlatacaktır. Pandemi döneminin oluşturduğu etki nedeniyle zor durumda olan esnaf ve serbest çalışanlara da can suyu olacak bu önerimizin hayata geçmesi zarurî olmuştur” dedi.