İsteğe bağlı sigortalıların mağduriyetleri giderilmeli

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, İsteğe Bağlı Sigortalıların mağduriyetinin giderilmesine ilişkin talebini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e iletti.

Arslan, “HAK-İŞ olarak, İsteğe Bağlı Sigorta kapsamında yer alan, 1990 öncesi (mümkünse 2000 öncesi) girişi olup, 60 yaşını geçmiş olanlar için kalan prim gün sayıları kadar toptan ödeme imkanı getirilerek emekliliğe hak kazandırılmalarına imkân verilmesini talep ediyoruz” dedi. Bakan Bilgin’e gönderdiği yazıda EYT’lilerin mağduriyetinin giderilmesine yönelik çalışmalarına ilaveten İsteğe Bağlı Sigortalıların (İBS) mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik çalışmaların da aynı kapsam/pakette değerlendirilmesini isteyen Arslan, “İsteğe bağlı sigortalı olarak sigortalılığını sürdüren vatandaşlar, örneğin 1990 öncesi sigortaya giriş yapmış ve bugün itibariyle 60 yaşında isteğe bağlı sigorta ödemeleri ile tamamlanması gereken prim ödeme gün sayısını dolduramamaktadır. Bu mağduriyetin giderilmesi talebi değişik illerden yoğun olarak yapılmaktadır” dedi. Ankara - Ahmet Terzi

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