İşten çıkarma yasağı 3 ay uzatılıyor

İşçi sendikalarının, işten çıkarma yasağının uzatılması çağrıları sonuç verdi.

İşten çıkarma yasağı 17 Ekim’e kadar uzatılıyor. ‘Yeni İstihdam Kalkanı’ paketinin ayrıntıları belli oldu. NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen’in aktardığı habere göre yeni düzenlemeler şöyle: Salgınla getirilen işten çıkarma yasağı 3 ay uzatılacak. Ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakit desteği 3 ay daha sürecek. Kısa çalışma ödeneği uygulaması model değişikliği ile devam edecek. İşverene istihdamı koruması karşılığında teşvik verilmesi gündemde. Korona virüsü salgını nedeniyle 17 Nisan’da işletmelere 3 ay süreyle işten çıkarma yasağı getirilmişti. Yasak 17 Temmuz’da sona erecekti. Ancak işçi sendikaları, hükümete çağrı yaparak, yasağın uzatılmasını talep etmiş, ücretsiz izin uygulamasına karşı da tedbir alınmasını istemişti.

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