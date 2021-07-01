İşten çıkarma yasağı devam etmeli

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte istihdamı korumak amacıyla hayata geçirilen kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı sona erdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “İşten çıkarma yasağı istisnaları kaldırılarak devam etmeli, ücretsiz izin uygulamasına son verilmeli. Pandemide iş ve gelir kaybına uğrayan tüm işçilere asgarî ücretten az olmamak üzere gelir desteği verilmeli, işsizlik ödeneğinden yararlanmak için öngörülen ağır koşullar kaldırılmalıdır” dedi.

Okunma Sayısı: 187

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.