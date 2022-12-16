İşten çıkarmalar başladı

Tekstil sektörüne ilişkin makro göstergeler ivme kaybına işaret ederken şirketler işten çıkarmalara başladı.

TOBB Hazır Giyim ve Konfeksiyon Meclis Başkanı Şeref Fayat, “Tekstil sektöründe yoğun bir işten çıkarma var. Enflasyonun altında bir kur seviyesi sürdürülemez. Finansman desteği olmazsa emek yoğun sektörde bu maliyet artışını karşılayamayan şirketlerde daha yoğun istihdam kaybı yaşanabilir. Kur seviyesinin tutulacağına yönelik öngörüsü olan firmalar, işler durgun olduğu için çıkarmaları yeni yıla bırakmadan yapabilirler” dedi. Haber Merkezi

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