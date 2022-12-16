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16 ARALIK 2022 CUMA - YIL: 53

İşten çıkarmalar başladı

16 Aralık 2022, Cuma 18:33
Tekstil sektörüne ilişkin makro göstergeler ivme kaybına işaret ederken şirketler işten çıkarmalara başladı.

TOBB Hazır Giyim ve Konfeksiyon Meclis Başkanı Şeref Fayat, “Tekstil sektöründe yoğun bir işten çıkarma var. Enflasyonun altında bir kur seviyesi sürdürülemez. Finansman desteği olmazsa emek yoğun sektörde bu maliyet artışını karşılayamayan şirketlerde daha yoğun istihdam kaybı yaşanabilir. Kur seviyesinin tutulacağına yönelik öngörüsü olan firmalar, işler durgun olduğu için çıkarmaları yeni yıla bırakmadan yapabilirler” dedi.

Haber Merkezi

 

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  • celil

    16.12.2022 19:41:56

    Bir daha balkon konuşması dinlemek istemiyorum. İnanın dinlediğimiz zaman bu günleri çok arayacağız . Göreceksiniz

Risale-i Nur Külliyatı

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