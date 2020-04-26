İstihdamda kayıp vermeyiz

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) tarafından online olarak düzenlenen OYDER–TECH Webinarseminerinde “COVID-19 salgınında Otomotiv Yetkili Satıcısı Olmak” konusu masaya yatırıldı.

Seminerde yetkili satıcılara seslenen OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, yetkili satıcılık sisteminin geçmişten bugüne kadar olan bütün krizlerde ayakta kalmayı başardığını da söyleyerek, “Otomotiv yetkili satıcılık sistemi ciddî bir kriz hafızasına sahip. Dolayısıyla biz bu sürecin geçeceğini ve sektörün istihdamında da kayıp vermeden yoluna devam edeceğini öngörüyoruz” diye konuştu. Şahsuvaroğlu, “Tedbirler çerçevesinde ekonomik önlem olarak hayata geçirilen Kredi Garanti Fonu (KGF) ve kısa çalışma ödeneğinin sektöre büyük fayda sağladığını belirtti. Fakat KGF limitleriyle ilgili banka müracaatlarında zaman zaman olumsuz cevaplar alıyoruz” dedi.

Türkiye’de yetkili satıcıların 2. el satışına daha fazla önem vermelerine değinen Şahsuvaroğlu, Türkiye’deki sıfır otomobildeki kâr marjlarıyla ABD’dekinin hemen hemen aynı olduğuna da dikkat çekerek, “Yetkili satıcılık sistemini ayakta tutmak için tıpkı ABD ve Avrupa’da olduğu gibi 2. el satışlarını kendi bünyemizde yapmak en önemli unsur” şeklinde konuştu.

İstanbul - Reyhan Keser

