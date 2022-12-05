İthalat olmasa ihracat da yapamayacak durumdayız

DIŞYÖNDER Başkanı Dr. Hakan Çınar, Türkiye için 2023’ün ilk yarısının zor geçeceğini, ikinci yarıda ise önemli fırsatlar çıkabileceğini söyledi.

Yeni Mesaj’ın haberine göre Hakan Çınar, Türkiye’nin dış ticaret açığına dikkat çekti. 11 aylık dış ticaret açığının geçen yıla göre yüzde 153,6 artışla 99,8 milyar dolara dayandığını hatırlatan Çınar, şunları söyledi: “İhracatın ithalatı karşılaması, hatta geçmesi beklentisiyle çıkılan yolculukta fark ithalat lehine giderek açılıyor. Kasım ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde yüzde 71,9’a geriledi. Üretim girdisi olarak yapılan ithalatın oranı toplamın yüzde 80’ini oluşturuyor. Bu ithalatı yapmasak, zaten ihracat şansımız da olamayacak. Dolayısıyla bizim daha çok üretimle ham madde ihtiyacımızı yurt içinden karşılayacak hale gelebilmemiz gerekiyor. Sadece üretmek yetmiyor, tasarımla, teknolojiyle, inovasyonla ürettiğimize değer katmak, markalaşmak durumundayız. Bunu başarabilir, enerjinin ithalattaki payını azaltabilirsek orta vadede ihracatımızın ithalatı karşılayabileceği bir noktaya gelebiliriz. 2023 için konuşmak gerekirse yılın ilk yarısı hem dünya hem de ülkemiz açısından zor geçecek.”