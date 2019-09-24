İthalatta usulsüzlük yapana "pişmanlık hakkı"

Gümrük idaresi tarafından verilen cezalara karşı “uzlaşma talep etme” hakkı da tanınacak.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre Gümrük idaresi tarafından verilen cezalara karşı “uzlaşma talep etme” hakkı da tanınacak. Ancak başvuruda bulunanlar, uzlaşılan konular hakkında hiçbir şekilde dava da açamayacak, şikâyette de bulunamayacak. Ayrıca uzlaşma komisyonları “gizli” çalışacak. Gümrük muhafaza amir ve memurları ile yönetim kadrosunda bulunanlar da diğer kolluk personeli gibi emekliliklerinde bir adet silah bulundurabilecek. Savunma Sanayii Müsteşarlığı Milli Savunma Bakanlığı’na bağlıyken, iç güvenlik için ithal edilen eşyaya, yeniden vergi muafiyeti getiriliyor. İhraç maliyetlerinin azaltılması için eşyanın gümrüklenmiş değeri kadar olan idari para cezasında indirim yapılacak. Haklarında kovuşturma başlatılan gümrük müşavir ve müşavir yardımcılarının izin belgeleri kovuşturma sonuçlanana kadar diğer durumlarda 6 ay geri alınacak.